В этот раз на своей странице в Instagram артистка призналась, что у нее сильно ухудшилось зрение, поэтому теперь ей придется носить очки. Виктория Булитко опубликовала короткое домашнее видео, в котором показала, как она выглядит с этим аксессуаром.

"За последний год ухудшилось зрение🤦‍♀️ Подходят ли мне очки?))🤓", — написала звезда "Дизель шоу" под видео.

В комментариях Вику поддержал ведущий Алексей Суханов, написав: "Очень!!!". Актриса ему сразу же ответила: "воу! Приятно, большое спасибо ❤️😍".

Поклонники также засыпали Викторию Булитко комплиментами:

"Вам очки очень подходят, но все же это не хорошо, потому что, мне кажется, зрение ухудшилось из-за постоянных стрессов (а подавляющее большинство стрессов из-за проклятой войны), потому что у меня такая же ситуация";

"Очки вам очень подходят. Такая себе соблазнительная учительница 😍😍😍🔥🔥🔥. Но я бы советовал вам все же немного меньше. Не такие массивные, так сказать. Тоже хожу в очках, поэтому немного понимаю😉😘

"Викуся, ты такая хорошенькая, тебе подходит все😍";

"Вам, красавица, и в очках красиво 🤗Но, конечно, пусть зрение будет хорошим, здоровье крепким, а Вы, Виктория, как всегда хорошенькая 🤗".

Напомним, ранее Виктория Булитко удивила кадрами из центра Москвы.

Как сообщала Politeka, Булитко наглядно показала, почему украинцы ненавидят россиян.

Также Politeka писала, что звезда "Дизель Шоу" Булитко стала "невестой".