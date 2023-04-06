Зірка «Дізель Шоу» Вікторія Булітко отримала пропозицію руки та серця, на цю мить артистка чекала 10 років.

Про це, як пише Politeka.net, повідомляється на офіційній сторінці «Дизель Шоу» в Інстаграм. Так, згідно з повідомленням, Вікторія Булітко отримала пропозицію руки і серця прямо на сцені, під час час березневих концертів «Дизель Шоу» на підтримку ЗСУ.

Все відбулось, як у кращих фільмах – коханий Булітко був у костюмі, з квітами й каблучкою.

Прочитавши такую радісну новину, шанувальники кинулися вітати Булітко:

«Хочу просто побажати щастя! Це чудова новина», «Оце новина. Вітаю. Вони ж були разом і ось хлопчик наважився», «Вікуся! Вітаю! Бажаю тобі, сонечко, сімейного затишку, добробуту і жіночого щастя!», «Як я рада за Вікусю! Вона така симпатична! Така щира, нарешті!», «Вітаю!».

Однак, у житті Вікторії Булітко все не так казково, як на сцені. Адже виявилося, що пропозицію руки і серця отримала не зірка «Дизель Шоу», а її героїня.

Нареченого Вікторії грає Єгор Крутоголов.

«Я, як і моя героїня, трохи не романтична й не дуже думала про одруження. Але зараз дивлюся на своїх знайомих і розумію: щось я відстаю. Сподіваюся, у мене особисто ще все попереду, а цей номер, може, якимось магічним чином наблизить цей шлях у моєму особистому житті», - розповіла Булітко про свою героїню і трохи про себе.

Цікаво, що за спостереженнями Крутоголова, тенденція до одружень насправді зросла.

Нагадаємо, раніше ВІкторія Булітко здивувала кадрами з центру Москви.

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