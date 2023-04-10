Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Национальном академическом драматическом театре имени Ивана Франко.

«Вчера роль Сицения Велута впервые исполнил Виталий Ажнов! Поздравляем с премьерой! Следующий показ "Кориолана" 25 мая», - говорится в сообщении.

Ранее Виталий Ажнов играл в этом спектакле одну из второстепенных ролей.

Тогда у театра решили уточнить судьбу Остапа Ступки после ДТП:

«То есть театр никоим образом не осуждает поведение Ступки, который садится за руль нетрезвым, наносит вред людям, и продолжает привлекать его в спектаклях? Очень интересно. Институт репутации вышел из чата».

В свою очередь, в театре заявили, что ценят актерское мастерство Остапа Ступки.

«Остап Ступка – актер нашего театра. Мы ценим его актерское дарование, любим и уважаем как коллегу. Остап Богданович продолжит играть представления в нашем театре, если иное не будет определено судом. Конечно, ситуация, которая произошла, глубоко расстроила всех. Мы желаем пострадавшему скорейшего выздоровления», - говорится в комментарии театра о ДТП.

Однако такой ответ разозлил некоторых пользователей Facebook:

«Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко ступка - безнаказанный и бездарный алканавт, который настолько презирает людей, что рулит под хмельком, а в первые минуты после аварии хотел паршеать и не признавал вину!..».

Другие же встали на защиту Ступки, выразив надежду, что он будет помогать пострадавшему.

«От тюрьмы и суммы, как говорится. Но ведь человек не оставил пострадавшего на дороге, покаялся, верю, что будет помогать. Не надо злорадствовать»,

«Нетрезвый за рулем – преступление. За это нужно отвечать по закону. Хотя. закон у нас не для всех один, вы это знаете не хуже меня. Дай Бог, чтобы пострадавший выздоровел, а Ступка помог этому человеку и понял, что получил, возможно, последнее предупреждение».

Остап Ступка работает в Театре Франко более 30 лет. Спектакль «Кораолан» проходит на сцене театра с декабря 2018 года. В 2019 году за роль Сицини Велута Ступка получил «Киевскую пектораль».

Напомним, 4 апреля украинский актер Остап Ступка в состоянии алкогольного опьянения сел за руль и на своем автомобиле врезался в припаркованную на остановке машину, в которой находился 38-летний мужчина.

Пострадавшего с травмами доставили в больницу.

Следователи полиции Киева сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Таким образом, Ступке грозит лишение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок от трех до пяти лет.

Суд отправил Остапа Ступку под ночной домашний арест на два месяца.

Также сообщалось, что Остап Ступка разозлил украинцев пьяным ДТП.

В Сети также появились кадры с места ДТП – авто смяло как бумагу.