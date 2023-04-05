Відомому українському актору і єдиному сину легендарного Богдана Ступки Остапу загрожує позбавлення волі на строк до трьох років.

Також у Ступки можуть вилучити права водія на 3-5 років. Все це через ДТП, фігурантом якої став Остап Ступка.

Тим часом в Мережі з’явилися кадри з місця автокатастрофи. Їх публікує видання Telegraf.

На них можна побачити понівечені авто на мокрій дорозі, передню частину Mitsubishi зім’яло, наче папір.

Стан білого Range Rover, за кермом якого за даними ЗМІ і знаходився Ступка, набагато кращий.

Актор від коментарів з приводу ДТП відмовився. Остап Ступка ані спростував ДТП, ані підтвердив.

Зазначимо, що на місці аварії досі валяються уламки авто.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що позашляховик їхав зустрічною смугою, після чого врізався в припаркований автомобіль. Постраждав 38-річний чоловік, водій легкої машини: його відправили до лікарні травмами різної тяжкості.

Водій Range Rover нібито знаходився у нетверезому стані. Драгер-тест показав 1,62 проміле при нормі 0,2.

Нагадаємо раніше також стало відомо про страшну ДТП за участю народного депутата Володимира Гевко.

Водій, за даними поліції, був тверезим, але пішохід, на жаль, помер на місці аварії.

Також нагадаємо, що Остап Ступка висловився щодо зміни професії.

Крім того, повідомлялося, що онук Богдана Ступки та син Остапа Дмитро Ступка розлучився зі своєю дружиною.

Згодом пара офіційно розлучилася.

Про це 18 березня повідомив його батько Остап Ступка в ефірі передачі "Сніданок з "1+1".