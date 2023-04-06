Начался суд по избранию меры пресечения известному украинскому актеру театра и кино Остапу Ступке.

В Сети уже появились кадры из зала суда, на которых можно увидеть, что Ступка находится в так называемом «аквариуме».

Актер выглядит неопрятно – суд по всему, после ночи в изоляторе.

Напомним, поздно вечером 4 апреля Остап Ступка совершил ДТП.

«Нетрезвый водитель внедорожника, 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина, 1984 года рождения», - говорится в официальном отчете полиции.

Потерпевший был доставлен в больницу с травмами, его авто, судя по опубликованным кадрам, сильно пострадало и превратилось на груду металла.

Следователи полиции Киева сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Таким образом Ступке грозит лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

От любых комментариев по воводу случившегося Ступка отказывается.

Судебная охрана запрещает журналистам близко к нему подходить, задавать вопросы так как этого не желает сам Ступка, сообщает корреспондент издания "Страна" из зала суда.

Напомним, Остап Ступка ошарашил украинцев своим "пьяным" ДТП - актера предлагаю отправить на фронт, а его авто забрать в пользу ВСУ.

В Сети также появились кадры с места ДТП – авто смяло, как бумагу.

Также Politeka.net писала, что Остап Ступка выразил готовность стать за барной стойкой, если придется менять профессию.