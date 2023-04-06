Как сообщили в полиции Киева, водитель внедорожника задержан и будет помещен в изолятор временного содержания, пишет Politeka.net.

Следователи полиции Киева сообщили водителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения.

Также отмечается, что санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком от трех до пяти лет.

Напомним, что фигурантом дела, по данным СМИ, является известный украинский актер, единственный сын легендарного Богдана Cтупки – Остап Ступка.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 4 апреля в Голосеевском районе столицы.

«Нетрезвый водитель внедорожника, 1967 года рождения, совершил наезд на легковушку, в которой находился мужчина, 1984 года рождения», - говорится в официальном отчете полиции.

Пострадавший находится в больнице с травмами.

Украинцы ошеломлены таким поведением известного актера. Ведь пока одни украинцы гибнут на поле боя, другие гоняют по Киеву в нетрезвом состоянии. Также пользователи соцсетей предполагают, что актер за решетку не сядет.

Некоторые высказывают предложение отправить Ступку на передовую.

«Ребята в окопах, а он бухает»,

«Они же считают себя сверхлюдьми и бессмертными, жаль только, что люди ни за что страдают от таких персонажей. Отмажется, скажет плохо за рулем стало, деньги у него есть»,

«Авто на передовую, а самого в армию на службу»,

«Неплохая тачка в ВСУ уйдет»,

«Как такое возможно?»,

«Если правда, мне за него стыдно. За всю семью стыдно»,

«Позор! Стыд! Позорит память отца!» , – пишут пользователи Facebook.

Напомним, в Сети также появились кадры с места ДТП – авто смяло, как бумагу.

Ранее Остап Ступка пытался достучаться до российских коллег – чем это кончилось.

Также Politeka.net писала, что Остап Ступка выразил готовность стать за барной стойкой, если придется менять профессию.