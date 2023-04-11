На своей странице в Instagram Андре Тан рассказал, что именно поддержка мамы помогла ему стать тем, кем он является.

"В 9 лет я нарисовал более 50 тетрадей с эскизами своих коллекций. Более того, я придумал себе, что я главный редактор журнала «Изабель» и рисовал собственные журналы о моде. Такими игрушками занимался 9-летний мальчик, машинки меня не интересовали;) Мама заметила мой интерес и поддержала меня, однако не просто словами "Молодец, сынок, рисуй дальше". Она действовала: договорилась, чтобы я ходил на курсы кроя и шитья в доме офицеров. И это лучшее, что она могла сделать для меня", – вспоминает дизайнер.

В 10 лет будущий модельер познакомился со своим первым преподавателем по крою и шитью, и с того момента, с того самого дня началась его карьера.

"Да, именно карьера, потому что уже в 11 лет я создал первую коллекцию детских сарафанов. Все это стало возможным благодаря тому, что мама заметила мой талант и восхищение и поддержала его. Я искренне благодарю тебя, мама! Я уверен, что каждый ребенок талантлив, и задача родителей - вовремя распознать этот талант и поддержать своего ребенка. Так что родители, будьте внимательны к своим детям, принимайте и поддерживайте их увлечения!", - подчеркнул Андре Тан.

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