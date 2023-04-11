Украинская певица Мишель Андраде, звезда "Орел и Решка", рассказала, что именно повлияло на ее веру.

Как пишет Politeka.net, Мишель Андраде является молодой и популярной певицей, которая довольно активно ведет Инстаграм. Девушка ранее была в команде Алексея Потапенко (Потапа), но уже решила двигаться дальше.

«Недавно рассказывала о важном. Какие месседжи закладывала в каждую песню. Свет – для меня разговор с Богом. Если прислушиваться к себе, то найдешь ответы на все вопросы! Главное, держать свет внутри, тогда всегда найдешь выход!

Год назад многие из нас не по своей воле оказались вдали от дома. Кругом – чужие стены, чужие улицы. Ничего не понятно, тебе страшно, потому что будущее – сплошной росфокус. Все, что у тебя есть, это ты и вера!» - поделилась Андраде.

Также звезда не только поет, но и снималась в проекте "Орел и Решка", первый сезон которого вышел на экраны перед началом полномасштабного вторжения. И во время нападения России звезда находилась в Португалии, где проходили съемки проекта. Мишель сразу же вышла на митинг и занялась сбором средств для ЗСУ.

Мишель рассказала, что блог ведет на украинском языке. Но сложнее дела обстоят в быте, где полностью перестроится не удалось еще артистке.

Напомним, Андраде из "Орла и Решки" заинтриговала поклонников радостной новостью

А еще Politeka сообщала, что Андраде из "Орла и Решки" в белой шубе хвастнула кадрами с прогулки у моря

Также Politeka писала, что Андраде из "Орла и Решки" очаровала примерила необычный костюмчик, видео