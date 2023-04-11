Кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который был победителем одного из сезонов "Мастер Шеф", насмешил архивным фото.

В этот раз у себя в Instagram 36-летний Евгений Клопотенко рассказал, что в ресторанном бизнесе он уже 15 лет и успел поработать официантом, барменом, закупщиком, менеджером. А когда понял, что это действительно его сфера, то устроился менеджером в одно из заведений Дмитрия Борисова.

"Там я и познакомился с Дмитрием, там набрался наилучшего опыта и, кстати, там началась моя любовь к кроксам. Потому что Дима оплатил 50% их стоимости. Все эти детальки, понемногу, сформировали мое представление об этом человеке - как о мастере своего дела", - вспоминает шеф-повар.

Пост он сопроводил забавным архивным фото, сделанным в 2011 году. На фотографии молодой Клопотенко с короткой стрижкой, без своих фирменных кудрей, пьет коктейль, отставив мизинчик в сторону.

Украинцы в комментариях шутят, что Евгений с возрастом изменился к лучшему благодаря тому, что перешел на украинский:

"Худенький... Я так понимаю, этот человек на фото на русском шпрехал? Надеюсь, видео этого мы не увидим 🙈. Как хорошо, что есть люди, которым года только на пользу и красоту 🙌";

"Совсем не изменились, кроме плюс 20 кило 😄";

"Вот что значит перейти на украинский))";



"Эх, кудри тебя сделали 😎😁";

"Слишком худой казаче 😂Сейчас хорошо отъелся 😍";

"Видимо голодные студенческие годы, одни только глаза)".

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.