В этот раз у себя в Instagram 36-летний Евгений Клопотенко рассказал, что в ресторанном бизнесе он уже 15 лет и успел поработать официантом, барменом, закупщиком, менеджером. А когда понял, что это действительно его сфера, то устроился менеджером в одно из заведений Дмитрия Борисова.
"Там я и познакомился с Дмитрием, там набрался наилучшего опыта и, кстати, там началась моя любовь к кроксам. Потому что Дима оплатил 50% их стоимости. Все эти детальки, понемногу, сформировали мое представление об этом человеке - как о мастере своего дела", - вспоминает шеф-повар.
Пост он сопроводил забавным архивным фото, сделанным в 2011 году. На фотографии молодой Клопотенко с короткой стрижкой, без своих фирменных кудрей, пьет коктейль, отставив мизинчик в сторону.
Украинцы в комментариях шутят, что Евгений с возрастом изменился к лучшему благодаря тому, что перешел на украинский:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Такого не было много лет: реки выходят из берегов, под угрозой затопления десятки населенных пунктов
Перестало биться сердце украинского чемпиона, звезды спорта: "Костя, как так..."
Оборвалась жизнь звезды группы "ABBA", в семье рассказали подробности: "Его будет не хватать всем"
Байден дал сигнал власти Украины: «Если вы не разгромите армию рф…»
"Худенький... Я так понимаю, этот человек на фото на русском шпрехал? Надеюсь, видео этого мы не увидим 🙈. Как хорошо, что есть люди, которым года только на пользу и красоту 🙌";
"Совсем не изменились, кроме плюс 20 кило 😄";
"Вот что значит перейти на украинский))";
"Эх, кудри тебя сделали 😎😁";
"Слишком худой казаче 😂Сейчас хорошо отъелся 😍";
"Видимо голодные студенческие годы, одни только глаза)".
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.