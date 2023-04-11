В новом выпуске программы "Слава ПРО" ведущий подчеркнул, что недавно София Ротару в очередной раз подтвердила, что она с Украиной и за Украину. Если раньше она всегда делала публикации на русском языке, то теперь в соцсетях пользуется украинским.

"Недавно в Instagram певицы появилось поздравление с Благовещением, и именно на украинском языке. Артистка еще в начале полномасштабного вторжения заявляла, что именно российские ракеты летят на украинских мирных жителей. А еще появилась информация, что певица даже отказалась от 100 тысяч евро гонорара за выступление на дне рождения одного из парашкинских толстосумов, который должен был состояться в Арабских Эмиратах. А еще раньше Софии Михайловне вроде бы предлагали такие же гонорары за выступления на новогодних праздниках за поребриком, и она также отказалась", - заявил Слава Демин.

Он также поделился данными о том, где сейчас проживает артистка и ее семья, в том числе и внук Анатолий Евдокименко, который в начале полномасштабной войны вместе с отцом попался на незаконной попытке пересечения границы.

"Что касается самой певицы, то говорят о том, что она сейчас живет не в Украине, так же, как и ее семья, но пока это не подтвержденная информация. Достоверно известно, что внук Ротару тоже смог уехать из Украины и сейчас находится в Германии и именно там занимается музыкальной и диджейской деятельностью", - добавил ведущий.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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