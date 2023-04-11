По словам ведущей Марички Падалко, важнейшим событием дня стало освобождение 100 украинских пленных, включая 20 женщин (видео 1). В ходе обмена на первом видео, распространенном президентским офисом (видео 2), Валерия Карпиленко, которая была пленницей с момента гибели своего мужа Андрея Субботина, была освобождена из плена. На фото 3 можно увидеть их кольцо из фольги, которое стало известным по всему миру, но после трех дней Андрей погиб, а Валерия была захвачена в плен. Фото 4 показывает их вместе до начала войны.

На оккупированной части Донбасса украинский дрон-камикадзе атаковал российскую систему ПВО (видео 5).

Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Бен Ходжес предсказывает освобождение Крыма в этом году (фото 6).

Новость о дополнительных выплатах в 30 тысяч гривен для военных в тылу, которые, как утверждалось, были возвращены депутатами парламента, оказалась преждевременной.

Ирина и ее отец (фото 7 и 8) погибли в результате удара ракетой С-300 по Запорожью 9 апреля. Ее старшая сестра рассказала об этой трагедии и друзья собирают деньги, чтобы восстановить разрушенный дом.

Жительница Кривого Рога ухаживает за украинскими бойцами в госпитале и задает им вопрос, почему они не сдались в плен (видео 9).

Молодой учитель танцев из Харьковщины вернулся к своим воспитанницам после ранения, чтобы снова присоединиться к ВСУ (видео 10).

Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.