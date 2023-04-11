На своей странице в Instagram артистка эмоционально обратилась к своему сыну Платону, которому исполнилось 11 лет.

"Раз в год, когда я пишу такие посты на моих глазах слезы, слезы счастья и бесконечной благодарности за то, что ты у меня есть. Твоя жизнь – мои годы интересного, яркого и периодами сложного пути. Я столько прошла и узнала, столько испытала и осознала, что находясь в сегодняшней точке своей жизни, я с уверенностью говорю о том, что моя самая главная сила и мотивация всегда коренилась в тебе. Когда-то из нашего максимально открытого и взрослого разговора ты действительно осознаешь, что так не любят, как люблю тебя я)) Я еще многое тебе расскажу...", — пишет Ксения Мишина.

Она показала эффектные кадры из новой фотосессии, которую устроила вместе с Платоном.

"А пока моя обязанность быть тебе примером и любовью, быть твоей опорой и домом в каждом новом дне. Ведь совсем скоро ты вырастешь в этом мире и пойдешь играть в свои взрослые игры, а я всегда буду душой с тобой. Всегда буду твоей безумной, любящей мамой. Ты мудр, ты красив и каждый день я боюсь нагрязнить. И именно это заставляет меня идти к тому самому. Мамы, наши дети умнее нас, берегите их чистоту... С 11 днем ​​рождения, мой Олимп!", - добавила актриса.

В комментариях и лайками к поздравлениям присоединились другие знаменитости, среди которых Ольга Сумская, Тарас Цымбалюк, Анна Неплях, Светлана Тарабарова, Даша Квиткова, Анатолий Анатолич.

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