Принцесса Уэльская Кэтрин позволила себе невиданную шалость, кадры тут же облетели Сеть.

Так, "взбунтовавшись" против строгих правил королевского этикета, Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе, которая состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре, с очень ярким маникюром.

При этом принцесса Уэльская выглядела действительно роскошно – для праздничной службы Кейт выбрала синее пальто от Catherine Walker, которое она надевала в прошлом году на службу в честь Дня Содружества.

✝️ Members of the Royal Family attended the Easter Mattins service at St George’s Chapel in Windsor this morning. pic.twitter.com/gd21cuZUH1 — The Royal Family (@RoyalFamily) April 9, 2023

В Сети шутят, что бунт Кейт Миддлтон связан с тем, что строгой королевы Елизаветы II не стало, а, значит, и присматривать за семейством больше некому.

"Мама в пальто, а сын в шортах", - с удивлением заметили также пользователи соцсетей.

Однако такое облачение маленького Луи как раз в пределах правил - носить брюки мальчикам из высшего сословия, которым не исполнилось еще восемь лет, считается в Великобритании признаком "простонародья".

"Какой прикольный Луи", "Желтого нехватает", "Джордж такой хорошенький", "Очень элегантный образ", "Баба Лиза умерла, некому приглядывать за соблюдением королевского этикета", "Луи еще тот разбойник", - обсуждают пользователи Instagram кадры Кейт Миддлтон с семьей.

Напомним, ранее принц Уильям неожиданно приехал к украинским беженцам в Польше.

Также сообщалось, что Даша Астафьева ответила на слухи о своей беременности.

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