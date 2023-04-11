Принцесса Уэльская Кэтрин позволила себе невиданную шалость, кадры тут же облетели Сеть.
Так, "взбунтовавшись" против строгих правил королевского этикета, Кейт Миддлтон появилась на пасхальной службе, которая состоялась в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в Виндзоре, с очень ярким маникюром.
При этом принцесса Уэльская выглядела действительно роскошно – для праздничной службы Кейт выбрала синее пальто от Catherine Walker, которое она надевала в прошлом году на службу в честь Дня Содружества.
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В Сети шутят, что бунт Кейт Миддлтон связан с тем, что строгой королевы Елизаветы II не стало, а, значит, и присматривать за семейством больше некому.
"Мама в пальто, а сын в шортах", - с удивлением заметили также пользователи соцсетей.
Однако такое облачение маленького Луи как раз в пределах правил - носить брюки мальчикам из высшего сословия, которым не исполнилось еще восемь лет, считается в Великобритании признаком "простонародья".
"Какой прикольный Луи", "Желтого нехватает", "Джордж такой хорошенький", "Очень элегантный образ", "Баба Лиза умерла, некому приглядывать за соблюдением королевского этикета", "Луи еще тот разбойник", - обсуждают пользователи Instagram кадры Кейт Миддлтон с семьей.
Напомним, ранее принц Уильям неожиданно приехал к украинским беженцам в Польше.
Также сообщалось, что Даша Астафьева ответила на слухи о своей беременности.
Кроме того, Politeka.net писала, что Виталий Ким в день рождения сына засветил яркие фото с женой и детьми.