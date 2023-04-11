Даша Астаф'єва, українська співачка, модель, волонтерка вважає за краще не розкривати деталі свого особистого життя, що часом призводить до чуток та спекуляцій.

Нещодавно вона вирушила у відпустку до Карпат, щоб відновити сили та продовжувати наполегливо працювати для досягнення перемоги України. На своїй сторінці в Instagram Даша опублікувала фотографії з відпочинку – засніжені краєвиди, прогулянки, риболовля.

У зв'язку з холодною погодою вона була одягнена в об'ємне вбрання, що викликало підозри у її шанувальників про можливу вагітність.

Фанати почали ставити їй прямі питання про це, на що Даша чесно відповіла, що вона дійсно набрала вагу, але це не пов'язано з очікуванням дитини, а скоріше з стресом, що накопичився.

"А чому б не бути вагітною? Гроші є" - зауважили у мережі.

Даша парирувала і це: "Стільки грошей, що вже просто не витримую".

Зазначимо, Даша Астаф'єва, яка з початку війни залишалася у Києві, активно волонтерила та продовжує брати участь у різних благодійних ініціативах та зборах, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу зірка виклала зворушливу та філософську посаду про те, як вона "втекла" з Києва, щоб відновити сили.





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