Во-первых, в своем Telegram-канале ведущий поделился хорошей новостью с информационного фронта. Его команда сделала профессиональный дубляж фильма "Год" на английском, испанском, португальском и французском языках.
"Это только начало. Продолжаем работу в студии над другими языками. Мир должен знать правду о жестокой войне, которую развязала рф против Украины. Если у вас есть друзья, знакомые, партнеры и родственники в странах, где говорят на этих языках - присоединяйтесь к нашей информационной борьбе", - подчеркнул Дмитрий Комаров.
Поэтому он попросил украинцев о помощи — распространять его пост со ссылками на международные версии документальной ленты "Год", чтобы ее увидел весь мир (чтобы открыть публикацию, пролистайте вниз).
"Не секрет, что люди, живущие в других странах и не видящие войну каждый день, уже не чувствуют того, что было в феврале 2022 года. Это так называемый синдром усталости войной. Пересмотрев проект "ГОД", зритель за короткое время сможет снова вернуть эти чувства. Увидеть правду и почувствовать происходящее в Украине. Что это жестокая война без правил со стороны рф. Война, в которой больше всего страдают мирные люди. И об этом нельзя забывать. Начинаем рассылку. Поделись этой публикацией. Только вперед ! 💪", — добавил ведущий.
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Напомним, Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" наведался в освобожденную Балаклею, предупредив украинцев.
Как сообщала Politeka, жена Комарова из "Мир наизнанку" в роскошном образе поделилась сокровенным.
Также Politeka писала, Комаров из "Мир наизнанку" поразил поступком накануне праздника.