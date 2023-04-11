Популярная украинская актриса театра и кино Ольга Сумская, которая с начала войны остается в Украине, тогда как ее старшая дочь живет в Москве, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась необычным видео, в котором обратилась к фанатам прямо во время спектакля, стоя за кулисами.

Как видно, сначала в ролике Оля сняла немного закулисья, показав коллег-актеров во время подготовки к выходу на сцену. А затем она стоит уже за кулисами перед сценой и записывает видео, в котором обращается к поклонникам со словами благодарности. По словам Оли в тот день они три раза за день выступали со спектаклем в городе Малин.

В подписи к публикации Сумская написала: "Родные, спасибо! Вы фантастические Староконстантинов, Славута, Нетешин, Сарны, Вараш! В Малине сыграли три спектакля в день! А завтра мы ждем вас в Мироновке! Это был невероятный тур! До встречи на спектакле "ЗА ДВАМИ ЗАЙЦАМИ" Спасибо нашим защитникам за возможность творческого единения! Это так ценно сегодня!". Также актриса добавила список городов и дат, куда они отправятся дальше в своем туре.

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