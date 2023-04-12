В этот раз на своей странице в Instagram ведущая рассказала, что в этом году ее бабушке исполнилось 80 и семья решила сделать ей своеобразный сюрприз — найти место захоронения ее отца, который был военным и погиб во время Второй мировой в Венгрии, и свозить на его могилу.

Иванна Онуфрийчук долгое время собирала информацию о возможном месте захоронения своего прадеда Максима, и все указывало на то, что он был похоронен в братской могиле в венгерском селе Сиксо. Семья звезды поехала туда, не сказав бабушке для чего. Они пытались найти нужное имя, но безуспешно.

"Да, к сожалению, место, где было массовое захоронение, переносилось. И на том мемориале, который нам указали, не было фамилии прадеда… Поэтому мы сказала бабушке все как есть и почтили память о ее отце на месте, указанном в похоронке, как место захоронения... Я до сих пор расстроена, чувствую себя виноватой, что не смогла довести дело до конца, не нашла нигде его фамилии, не смогла прикоснуться к истории...

Но я это рассказываю вам не для того, чтобы пожаловаться. А чтобы этой историей напомнить, как важно не забывать своих родных, не терять связь с поколениями, а наоборот, передавать ее и сохранять 🙏🏽", — подчеркнула Иванна Онуфрийчук.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

Как сообщала Politeka, новая трагедия произошла в семье звезды "Танців з зірками" Ольги Харлан.

Также Politeka писала, что Елена Шоптенко из "Танці з зірками" сообщила о проблемах со здоровьем.