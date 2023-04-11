Юрий признался, что тогда для него это было очень болезненным периодом и он думал, что больше не будет встречаться с девушками.

Юрий Ткач, знаменитая звезда "Квартала 95", поделился в интервью подробностями своей личной жизни. В программе "ЖВЛ" артист вспомнил свою первую, как он тогда считал, настоящую любовь, которая длилась шесть лет, но закончилась разрывом отношений (чтобы посмотреть все интервью, доскролльте страницу до конца).

Однако, младшая на восемь лет танцовщица Виктория изменила его мнение. Артист влюбился в нее с первого взгляда и постоянно хотел быть рядом с ней. "У меня уже вернулся вектор и я понял, что такое настоящая любовь. Такие ощущения, что ты просто не можешь ничего сделать, у тебя челюсть дрожит, ты хочешь увидеться, просто даже походить по кругу", - вспомнил артист.

В конечном итоге Юрий уже девять лет состоит в браке с Викторией, вместе они воспитывают 8-летнюю дочь Елизавету. Однако пара планирует стать родителями во второй раз и уже работает над этим.

Ранее жена популярного украинского комика, актера студии "Квартал 95" Юрия Ткача Виктория, которая сначала уехала, а затем вернулась в Украину, часо делится публикациями на своей странице в Instagram.

Недавно жена артиста выложила очаровательные кадры с дочкой и поделилась совими переживаниями и эмоциями.

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