Певица Анна Асти, предавшая Украину, получила в россии целую кучу наград. Об этом Демин рассказал в новом выпуске программы "Слава ПРО".

"Звание чмоня недели получает украиночка Анна Асти. Именно украиночка Анна Дзюба, сама из Черкасс, но потом вышедшая замуж за российского бизнесмена, на днях получила звание "Певица года" в параше. На одной из премий, где все решается за бабло, певица получила прям кучу званий. Эту кучу ей навалили на сцене: она стала артисткой года, певицей года, получила награду за альбом года, женское видео года, песню года. Не хватает только "губы года", "прическа года" и "четвертый верхний зуб года", - заявил ведущий.

Он также отметил, что Асти на сцене "вылизала" скандального Филиппа Киркорова.

"Как видим, нормальных артистов там уже не осталось, нормальные уже давно из того болота уехали, поэтому дают только тем, кто больше даст. Еще Анютка так радовалась и так вылизала все, что можно, петушку Киркорову, что, мне кажется, ему так еще никто не вылизывал", - пошутил Слава Демин.

Ведущий добавил, что рассказывает о таких персонажах только, чтобы показать убогость этого болота, и подчеркнул, что каждое прослушивание таких артистов — это копейка в спонсирование нападений на нашу страну.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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