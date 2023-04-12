По словам Кати Осадчей, человека, в поисках которого они принимали участие, уже нет в живых, пишет Politeka.net.

«Вчера я долго не могла заснуть, наша волонтерка по поиску прислала сообщение с благодарностью от женщины, которая искала своего мужа, мы, к сожалению, нашли его уже погибшим…. Женщина благодарила нас за работу…. И говорила что мы же не виноваты…», - рассказала Осадчая на своей странице в Инстаграм.

Телеведущая призналась, что не смогла сдержать слез:

«Я смотрела на сообщения и плакала, ведь наши люди не должны переживать все это!».

Также Катя Осадча рассказала, что не смогла посмотреть страшные кадры казни украинского бойца российскими захватчиками:

«Я не посмотрела видео казни, не нашла сил. Хотя нужно, нужно видеть и знать всему миру. Россия председательствует сейчас в Совете Безопасности ООН. И в это же время россияне пытают, насилуют, похищают и под восхищенные взгляды и радость соотечественников казнят украинцев!..».

Ката Осадчая также заверила, что Украина сможет добиться справедливости, но для этого ей нужна поддержка мира.

Украинцы, комментируя сообщение Осадчей, также признаются, что не могут смотреть такие ужасные кадры, а также предположили, что многим в мире все равно на войну в Украине:

«Как будто те в том ООН не видят, что это за жаба сидит.. бандюк рецедивист председательствует там. О чем можно вообще говорить»,

«Да мир уже год смотрит!»,

«Нужно в ООН целый день транслировать ужасы войны в Украине».

Напомним, Екатерина Осадчая создала телеграмм-канал "Поиск пропавших", который в настоящее время масштабировался в социальный проект под названием "Найти своих".

Напомним, телеведущий и муж Кати Осадчей Юрий Горбунов на фоне скандалов вокруг Потапа рассказал, какой он человек.

Также сообщалось, что Горбунов рассказал, какие у него отношения с Тиной Кароль, на которую он с Осадчей придумал пародию.

Кроме того, Politeka.net писала, как Осадчая относится к переносу празднования Пасхи.