Телеведучий Юрій Горбунов висловився щодо скандалів навколо репера і продюсера Потапа, який є його кумом.

Юрій Горбунов, Катя Осадчая, Настя Каменських і Потап товаришують вже давно. Родини живуть поруч, ходять один до одного в гості на свята, а Потап навіть є хрещеним батьком старшого сина Горбунова і Осадчої, пише Politeka.net.

Тож скандали, які останнім часом гримлать навколо Потапа і Насті Каменських, Горбунов сприймає близько до серця.

Наприклад, скандальний трек «Волонтер» Потапа Юрій Горбунов пояснив його епатажністю.

«Я Олексія добре знаю, люблю його, він дуже добра, тонка натура та дуже творча. Те, що він любить епатаж і він іноді вилазить боком. Так, ми бачимо. Я б таку пісню не випустив або змінив би текст. Але треба знати Олексія. Він на епатажі часто показував своє єство», - пояснив Горбунов в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Телеведучий зазначив, що з Потапом завжди весело, він любить гумор і вміє підтримувати розмову

«Те, що цей епатаж не завжди коректний у даних умовах, це зрозуміло. Погоджуюсь, що він пропав. Це факт. Як з цього виходити, я не знаю», - прокоментував Горбунов зникнення Потапа з медіапростору.

Горбунов також висловив впевненість, що Олексій зможе знайти вихід зі становища, яке склалося.

«Суспільство вимагає у конкретних випадках конкретних героїв. І якщо подивитися топ-100 артистів за минулий рік, які популярні серед українських слухачів, там дуже мало наших топ-артистів, які були в топі до війни. Час все розставить по своїх місцях. Час змінюється, а ми не встигаємо змінитись за часом. Люди навколо потребують підтримки та позитиву», - сказав Горбунов, додавши, що зараз необіхно бути один з одним.

Додамо, раніше Горбунову довелося коментувати повернення Потапа з закордону.

«Я б на його місці приїхав раніше, він приїхав пізніше. Але звинувачувати когось, в тому числі Олексія, я не буду, тому що війна – це штука, на яку кожен реагує по-своєму…».

Телеведучий підкреслив, що головне, щоб люди всіма можливими методами, кожен на своєму фронті, наближали перемогу.

Ведучий також нагадав, що його кум Потап, знаходячись за кордоном, розривався між благодійними концертами й заходами на підтримку України.

Нагадаємо, на тлі нового скандалу Потап "зник".

Також повідомлялось, що блогер назвав причину можливого розлучення Потапа і Насті Каменських.

Крім того, Politeka.net писала, що експідопічна Потапа розповіла про його непристойні пропозиції.