Є людина, з якою у відомого телеведучого і чоловіка Каті Осадчої Юрія Горбунова не складаються відносини.

Про це Юрій Горбунов зізнався сам. За словами Горбунова, це жінка, і вона є представницею українського шоу-бізнеса.

В інтерв’ю Славі Дьоміну Горбунов розповів, що в його житті взагалі мало людей, з якими не склалися стосунки.

«Є одна людина в українському шоу-бізнесі, з якою чомусь, як це не дивно, не складаються стосунки. Це дівчина. Але це стається по її дурості. У нас якось було нормально, потім знову», - повідомив Горбунов.

Ведучий не став розкривати ім’я цієї артистки. Тоді Дьомін врішив уточнити, чи ни є цією артисткою Тіна Кароль.



"З Тіною у мене прекрасні стосунки", - запевнив Горбунов.

Зазначимо, що на шоу пародій "Ліпсінк батл" Горбунову довелося пародіювати саме Тіну Кароль.

Тоді телеведучий боровся за вихід у суперфінал зі своїм колегою, ведучим Григорієм Решетником.

На сцені Юрій з'явився у червоних латексних штанах, білій сукні, на підборах, з червоною помадою та в білій перуці.

"Це шок" – прокоментувала тоді виступ Горбунова Тіна Кароль.

З’ясувалось, що образ Тіни Кароль Горбунова допомагала створювати його дружина – Катерина Осадча.

«Юрі пропонували різні образи, Юра зі мною ділився. Але це все було не смішно. Ну в нас же є артистка, в якій в принципі можна в одному номері вкласти максимум образів, пісень і яка іноді сама з себе сміється», - коментувала тоді виступ чоловіка Осадча.

Нагадаємо, відомий український актор Остап Ступка потрапив у важку ДТП в Києві.

Також повідомлялось, що Горбунов публічно обговорив ситуацію з Лаврою.

Крім того, Politeka.net писала, що Юрій Горбунов розчулив щирими рядками про Україну.