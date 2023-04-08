Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує боротьбу України за незалежність від Росії, а після початку вторгнення організувала фонд розшуку безвісти зниклих людей у ​​цей важкий час.

Не забуває Катя про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила провести голосування, коли українці святкуватимуть Великдень. Як виявилося, переважна більшість вирішила це зробити 16 квітня, як це було раніше. При цьому 5 тисяч осіб (13% від опитаних Осадчою) заявили, що збираються Великдень святкувати 9 квітня. Після цього зірка висловилася сама на цю тему.

"Демократія – це коли кожен святкує тоді, коли захоче", – написала Осадча.

"Думки розділилися, більшість за наступну неділю, але насправді за демократичного підходу кожен має святкувати, коли захоче", - заявила Осадча.

Нагадаємо, Катя Осадча розкрила сумний фінал історії хлопчика, за якого хвилювалася вся Україна.

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