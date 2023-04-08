Як пише Politeka.net, Катя Осадча - відома українська телеведуча, яка одружена з Юрієм Горбуновим. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує боротьбу України за незалежність від Росії, а після початку вторгнення організувала фонд розшуку безвісти зниклих людей у цей важкий час.
Не забуває Катя про Інстаграм, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка вирішила провести голосування, коли українці святкуватимуть Великдень. Як виявилося, переважна більшість вирішила це зробити 16 квітня, як це було раніше. При цьому 5 тисяч осіб (13% від опитаних Осадчою) заявили, що збираються Великдень святкувати 9 квітня. Після цього зірка висловилася сама на цю тему.
"Демократія – це коли кожен святкує тоді, коли захоче", – написала Осадча.
"Думки розділилися, більшість за наступну неділю, але насправді за демократичного підходу кожен має святкувати, коли захоче", - заявила Осадча.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
Автобус з українцями злетів із траси у Молдові: у салоні був 21 пасажир, кадри
"Ситуація погіршилася": окупанти змінили "тактику" на бахмутському напрямку, що відбувається
Софія Ротару несподівано звернулася до українців після тривалої відсутності: фото
"Кілька годин тому": трагічно обірвалося життя відомого українського політика
Нагадаємо, Катя Осадча розкрила сумний фінал історії хлопчика, за якого хвилювалася вся Україна.
А ще Politeka повідомляла, що Катя Осадчая показала, які заходи їй тепер доводиться проводити.
Також Politeka писала, що Катя Осадча зачепила українців подробицями та кадрами з місця трагедії.