Судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился идеальным рецептом для тех, кто не имеет времени печь или не употребляет выпечку.

В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить нежную творожную паску.

Берем следующие ингредиенты (на среднюю форму):

400 зернового творога 9%

3 желтка

100г сливок 20%

30г сахара

50г сливочного масла

80г белого шоколада

100г изюма или цукатов

10г ванильного сахара

Нам понадобятся марля, блендер, сотейник, лопатка, формочка для паски. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь в форме конуса с отверстием внизу, например, цветочный горшок.

Творог сразу нужно хорошо отжать, чтобы избавиться от лишней влаги. Сыр, желтки, сахар и сливки кладем в сотейник и пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно творог надо протереть через сито.

"Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально. Добавляю белый шоколад и сливочное масло прямо в горячую смесь и размешиваю лопаткой до растворения. Добавляю предварительно бланшированные изюм или цукаты (можно замочить на ночь в коньяке). В форму кладу марлю (форма стоит узким краем вниз) я беру двойной слой. Этого мне было достаточно. И высыпаю всю теплую еще смесь, немного уплотняю ложкой, складываю края марли вверх и ставлю в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра", — объясняет шеф-повар.

Утром украшаем паску белым шоколадом, цукатами, орехами и т.д. Храним в холодильнике до 5 дней, накрыв пленкой.

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