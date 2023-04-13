В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить нежную творожную паску.
Берем следующие ингредиенты (на среднюю форму):
- 400 зернового творога 9%
- 3 желтка
- 100г сливок 20%
- 30г сахара
- 50г сливочного масла
- 80г белого шоколада
- 100г изюма или цукатов
- 10г ванильного сахара
Нам понадобятся марля, блендер, сотейник, лопатка, формочка для паски. Если нет специальной формы, попробуйте что-нибудь в форме конуса с отверстием внизу, например, цветочный горшок.
Творог сразу нужно хорошо отжать, чтобы избавиться от лишней влаги. Сыр, желтки, сахар и сливки кладем в сотейник и пробиваем блендером в кремовую массу. Если нет блендера, тогда предварительно творог надо протереть через сито.
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"Ставим сотейник на плиту и интенсивно помешивая доводим смесь до появления первых «пузырьков», но не кипятим, а сразу снимаем с огня. Не бойтесь, что смесь стала жидкой – это нормально. Добавляю белый шоколад и сливочное масло прямо в горячую смесь и размешиваю лопаткой до растворения. Добавляю предварительно бланшированные изюм или цукаты (можно замочить на ночь в коньяке). В форму кладу марлю (форма стоит узким краем вниз) я беру двойной слой. Этого мне было достаточно. И высыпаю всю теплую еще смесь, немного уплотняю ложкой, складываю края марли вверх и ставлю в холодильник в сутки или минимум с вечера до утра", — объясняет шеф-повар.
Утром украшаем паску белым шоколадом, цукатами, орехами и т.д. Храним в холодильнике до 5 дней, накрыв пленкой.
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