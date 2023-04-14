Группа "The Hardkiss" недавно выпустила кавер на песню популярной певица 2000-х Гайтаны. Так, музыканты перепели композицию "Два вікна" в стиле поп-рок. Многие поклонники солистки группы Юлии Саниной просили сделать еще и лирическую версию. Артистка исполнила их просьбу и показала видео в Инстаграм.

Так, Юлия Санина сняла видео, как поет лирическую версию песни. При этом она сама себе акомпонирует, сидя за клавишами пианино. Пела знаменитость проникновенно и очень старалась.

В кадре певица предстала в повседневном наряде: ярком зеленом свитшоте, украшенном черными надписями и полосками; а также облегающих брюках темного оттенка. Ее волосы распущены по плечах, а на лице яркий макияж с акцентом на губы.

Тем временем в клипе на песню "Два вікна" сейчас уже более 1 000 000 просмотров на YouTube.

Фолловеры Юлии Саниной остались в полном восторге и просили выпустить полную версию этой песни.

"Один из самых мощных женских голосов Украины, если не самый мощный…", "Можно уже просить такую ​​полную версию? Это невероятно красиво", "Господи, песня зазвучала совсем иначе. При всем уважении к Гайтане, эта версия просто костер какой-то", "С клипом вы зажигаете внутри драйв, а в этом исполнении – начинаешь задумываться о многих вещах, очень чувственно".

Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.

Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".

Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.