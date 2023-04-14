Группа "The Hardkiss" недавно выпустила кавер на песню популярной певица 2000-х Гайтаны. Так, музыканты перепели композицию "Два вікна" в стиле поп-рок. Многие поклонники солистки группы Юлии Саниной просили сделать еще и лирическую версию. Артистка исполнила их просьбу и показала видео в Инстаграм.
Так, Юлия Санина сняла видео, как поет лирическую версию песни. При этом она сама себе акомпонирует, сидя за клавишами пианино. Пела знаменитость проникновенно и очень старалась.
В кадре певица предстала в повседневном наряде: ярком зеленом свитшоте, украшенном черными надписями и полосками; а также облегающих брюках темного оттенка. Ее волосы распущены по плечах, а на лице яркий макияж с акцентом на губы.
Тем временем в клипе на песню "Два вікна" сейчас уже более 1 000 000 просмотров на YouTube.
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Фолловеры Юлии Саниной остались в полном восторге и просили выпустить полную версию этой песни.
"Один из самых мощных женских голосов Украины, если не самый мощный…", "Можно уже просить такую полную версию? Это невероятно красиво", "Господи, песня зазвучала совсем иначе. При всем уважении к Гайтане, эта версия просто костер какой-то", "С клипом вы зажигаете внутри драйв, а в этом исполнении – начинаешь задумываться о многих вещах, очень чувственно".
Напомним, что Санина из The Hardkiss сообщила важную новость о новом гастрольном туре.
Как сообщала Politeka, Санина из The Hardkiss в соблазнительном латексном костюме появилась на премьере "Мавка".
Также Politeka писала, что Санина из The Hardkiss привлекла внимание личным видео о Евровидении 2023.