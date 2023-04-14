В этот раз на своей странице в Instagram Светлана Фус рассказала, как приготовить шоколадную заварную паску.

"Пора готовиться к Пасхе. И сегодня для вас рецепт, проверенный годами 🤔", - советует диетолог "Зважені та щасливі".

Нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог 5% - 500 г

яйца – 3 шт.

тростниковый сахар – 20 г

сливки 15% - 100 мл

молоко 2,5% – 100 мл

молотые орехи - по своему вкусу

какао-порошок – 2-2,5 ст.л.

апельсиновая цедра – 4 ст.л.

ваниль – по вкусу

Диетолог подчеркнула, что все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Пасочницу заранее застилаем марлей. Творог перетираем через сито.

Яйца взбиваем с сахаром (не сильно), добавляем ваниль, сливки и молоко, перемешиваем. Получившуюся смесь провариваем на слабом огне 5-7 минут до загустения, постоянно помешивая. Но до кипения доводить не нужно. Снимаем с огня, добавляем половину какао-порошка и размешиваем.

Смешиваем перетертый творог с яично-сливочной массой до однородности, добавляем апельсиновую цедру, вторую половину какао-порошка и орехи.

Получившуюся массу выкладываем в пасочницу, сверху ставим груз, убраем в холодильник на 12 часов. Готовую паску украшаем по собственному вкусу.

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