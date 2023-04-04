Дієтолог проєкту "Зважені та щасливі" Світлана Фус регулярно ділиться з українцями порадами та рецептами, які допоможуть при схудненні.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Світлана Фус порадила ще одну корисну страву, яку можна приготувати і зберігати в холодильнику декілька днів - запечені яблука.⁣

Нам знадобляться такі інгредієнти:⁣⁣

Яблука

Горіх⁣⁣и

Мед⁣

Кориця⁣⁣

Спершу треба видалити з яблук серцевину⁣⁣. Горіхи⁣ подрібнюємо та начиняємо ними яблука. Додаємо мед і корицю. Запікаємо 15-20 хвилин при температурі 200 градусів.

"Також можна додати творог, попередньо перемішавши його є яйцем і ваніллю. Таким чином десерт стане ситнішим і його можна використувати в якості повноцінного перекуса ❤️⁣⁣ Запечені яблука переварюються краще, ніж свіжі. Вони містять пектин, який виконує сприятливу дію на слизову оболонку шлунка. Не дивлячись на термічну обробку, запечені яблука зберігають певну кількість вітамінів", — пише дієтолог "Зважені та щасливі".

Раніше Світлана Фус дала простий рецепт яєчних мафінів. Беремо яйце - 1 шт, молоко - 20 г, перець болгарський - 30 г, помідор - 50 г, зелень - 10 г, сир - 10 г, борошно - 1 ст. л.

Збийте яйце і поступово введіть борошно. Додайте дрібно нарізані овочі та зелень в яєчну суміш. Форми для кексів можете змастити невеликою кількістю вершкового масла і наповніть яєчно-овочевою масою. 3апікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, протягом 10-15 хв. Готові кекси притрусіть натертим сиром та залиште в духовці ще на 1-2 хв.

Нагадаємо, дієтолог "Зважені та щасливі" Світлана Фус дала рецепт незвичайних котлет із квашеної капусти.

Як повідомляла Politeka, Аніта Луценко зі "Зважені та щасливі" відверто заговорила про серйозне захворювання.

Також Politeka писала, що дієтолог "Зважені та щасливі" Світлана Фус пояснила, як треба їсти жири, щоб худнути.