Как пишет Politeka.net, Анна Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой "Папика". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость уехала в Германию, где находилась до недавнего времени. А недавно звезда вернулась в Украину и поехала в тур с представлением. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фото, где показала себя без фильтров.

"Весна, чистый четверг и новая я. Фото без фильтров, а так как есть. Целый день улыбаюсь, решалась на это много лет и вот (наконец-то!!!) изменения", - написала Петрожицкая.

Фанаты поставили тысячи лайков, включая Анну Кошмал и Тараса Цымбалюка, и написали комментарии:

"Вау, которая хороша, просто невероятна";

"Приедешь в Гамбург ,то хоть светлее станет, очень тебе подходит!";

"Краса. Очень подходит. Жду Ваше представление в Виннице";

"Мне ваш родной цвет больше нравится! Не плохо, но родной лучше";

"Вы очень красива, от вашей улыбки аж тепло на душе";

"Самые красивые девушки родились в Чернигове".

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