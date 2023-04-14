Как пишет Politeka.net, Анна Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой "Папика". Знаменитость, как и другие звезды, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения знаменитость уехала в Германию, где находилась до недавнего времени. А недавно звезда вернулась в Украину и поехала в тур с представлением. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовала фото, где показала себя без фильтров.
"Весна, чистый четверг и новая я. Фото без фильтров, а так как есть. Целый день улыбаюсь, решалась на это много лет и вот (наконец-то!!!) изменения", - написала Петрожицкая.
Фанаты поставили тысячи лайков, включая Анну Кошмал и Тараса Цымбалюка, и написали комментарии:
"Вау, которая хороша, просто невероятна";
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"Приедешь в Гамбург ,то хоть светлее станет, очень тебе подходит!";
"Краса. Очень подходит. Жду Ваше представление в Виннице";
"Мне ваш родной цвет больше нравится! Не плохо, но родной лучше";
"Вы очень красива, от вашей улыбки аж тепло на душе";
"Самые красивые девушки родились в Чернигове".
Напомним, звезда "Папика" Петрожицкая впечатлила с Кошмал своим талантом украинцев
А еще Politeka сообщала, что звезда "Папика" Петрожицкая устроила эксперимент с внешностью, показав результат
Также Politeka писала, что звезда "Папика" Петрожицкая поделилась детским фото и призналась, как ее хотели назвать