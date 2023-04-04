Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". А после полномасштабного вторжения звезда выехала из Украины и находилась почти год в Германии, но в конечном итоге вернулась домой. Теперь актриса активно гастролирует и радует украинцев своей игрой. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где в этот раз поделилась фотографией на фоне надписи "Откуда у тебя то волшебство".

"Ты признавайся мне", - написала Петрожицкая в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Спасибо за замечательный спектакль и зажигательную игру, вчера в Ровно! Вас с Анной Кошмал сочли лучшими! Хотя все актеры это что-то невероятное! Сегодня только все и обсуждают что в одном спектакле совмещены главные герои лучших сериалов "Сваты" "Родственники" и "Папик"! Мы рады, что побывали на таком действе! А Вам желаю много энергии для новых творческих порывов-муссонов!!!";

"Я без тебя эти дни в положении печали";

"Это рядом с Ветродонском (где краеведческий музей))) обожаем Вас, Дарья. Папик 10 раз смотрел, недавно 11-й на украинском";

"Вы с Кошмал действительно лучшие".

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