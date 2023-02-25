Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой шоу "Папик". Не забывает знаменитость и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Дарья показала, как готовит панкейки, поделившись авторским рецептом в своем блоге.

"Всем привет. Сегодня я снова буду кормить панкейки своим. Много кто просил рецепт, поэтому сегодня я вам его сделаю. Хорошего дня, мирного, спокойного, берегите себя пожалуйста", - сказала Даша.

После этого звезда показала, что нужно для панкейки: масло, сахар, мука, яйцо, кефир, сода, ванильный сахар.

"Это все, что вам понадобится. И немного времени", - написала звезда.

"Залить один стакан кефира в емкость (в которой будете все смешивать) и добавьте пол чайной ложки соды. И пусть постоит минут 5. После этого добавьте яйцо, столовую ложку сахара, столовую ложку ванильной сахара, а потом постепенно вмешивайте муку. Используйте сито. Все замешали и добавьте одну столовую ложку подсолнечного масла. Разогрейте сковородку на среднем огне и жарьте без масла", - написала все этапы приготовления Даша на еще одном сторис для фанатов.

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