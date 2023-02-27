Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая показала, как выглядела в детстве, а также рассказала, как ее хотели назвать.

Как пишет Politeka.net, Дарья Петрожицкая - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Папик". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения уехала в Германию, откуда вернулась в Украину только недавно. Не забывает Дарья и об Инстаграм, где делится не только творчеством, но и личными кадрами, а в этот раз решила поболтать с фанатами.

"Поехали", - написала звезда.

"Как тебя хотели назвать в детстве или не назвали?", - спросил фанат.

"Вообще Остап. Но это долгая история. Мама хотела Кристина, но передумала, ибо не хотела Кристя. Дарья - на честь папиной бабушки", - написала Даша под фотографией.

"Сколько тебе лет?", - спросил еще один фанат.

"31", - лаконично ответила Петрожицкая и показала детскую фотографию.

"Были ли сцены, что приходилось извиняться перед коллегами по съемочной площадке?", - спросил еще один фанат.

"Всегда извиняюсь, если туплю", - ответила Даша и показала один из кадров со съемочной площадки, где позировала с актером.

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