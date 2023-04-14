Популярная украинская певица и солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, которая с начала войны вместе со своим коллективом активно гастролирует с благотворительными концертами в поддержку Украины, чатсо делится яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз Саша выложила трогательные фото и видео, как вместе с исполнителем Димой Каднаем раздавала пасочки пожилым украинцам.

Как оказалось, Александра вместе со звездными коллегами присоединилась к праздничной инициативе благотворительного фонда. Они дружно раздавали обеды и пасхальную выпечку пожилым людям в Киеве. Судя по кадрам, в поднесенном настроении были все – и певица с коллегами, и те люди, которые получали пасочки.

В подписи к публикации Зарицкая рассказала: "Давно меня так не баловали комплиментами! Говорят, мне нужно на сцену. Просто лучшие Ба и Ди, один из моих любимых благотворительных фондов и пасхальные корзины от всех присоединившихся к сбору. Мы пели, шутили, вместе с @k.a.d.n.a.y и @nikita.budash встречали и кормили подопечных фонда. Надеюсь, нам удалось создать маленький праздник для них сегодня".

Поклонники тут же принялись лайкать и комментирвоать новую публикацию:

"Какие вы молодцы".

"Спасибо, что помогаете".

"Говорят, на сцену, идите уже".

"Присылаем тысячи поцелуев".

"Саша – очень красивая!".

"Вы лучшие".

"Вы молодцы".

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