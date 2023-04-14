Украинский ведущий, который уже не раз попадал в скандалы, Владимир Остапчук, высказался о своих провальных и новых отношениях.

В этот раз ведущий Владимир Остапчук пригласил авторское YouTube шоу «Мекнув – питайте», продюсером которого стала Екатерина Полтавская. Ранее ведущий всеми силами скрывал отношения с 22-летней девушкой, поэтому решил высказаться в выпуске с Анатолием Анатоличем и Евгением Клопотенко.

В ходе шоу стало известно, что Ведущий даже переживал – их отношения могут быть похожи на отношения отца и дочери из-за разницы в возрасте в 16 лет. Вместе с этим Остапчук набросил немного грязи в сторону своих бывших партнерш, ведь уже дважды был женат до этого.

Остапчук рассказал, что в начале отношений он узнал от Катерины, что он будет ее первым мужчиной. Она также сказала, что целовалась с ним впервые. Однако, Остапчук понял, что его партнерша - зрелый человек:

«А потом я понял, что он взрослый зрелый человек и в свои 22 гораздо умнее, чем большинство женщин, которых я знал до нее», - пристыдил таким образом бывших Остапчук.

Ранее также мы писали, Евгений Клопотенко стал ведущим своего собственного шоу и первым пришедшим к нему стал Владимир Остапчук. Параллельно с приготовлением блюд любопытное признание сделал и Клопотенко. Оказалось, что он встречался с девушкой, с которой был в отношениях и Остапчук.

"У нас была с тобой общая девушка. Была девушка, с которой ты встречался когда-то, и я с ней тоже встречался. Представляешь?", - пошутил Клопотенко.

Напомним, Евгений Клопотенко не имеет семьи и никогда не был женат

Кроме того, Клопотенко рассказал, почему в его ресторане нет некоторых продуктов.

Также сообщалось, что Евгений Клопотенко придумал эксклюзивное блюдо для Валерия Залужного.