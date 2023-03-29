Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Маска". Знаменитость, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда отправился в тероборону и был некоторое время полицейским. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал видео, где насмешил прогнозом погоды на фоне идущего снега.
"И снова о погоде. В ближайшие дни ожидается дождь и налипание мокрого снега.
Температура -2, но чувствуется… что тебя просто никто не любит", - написал Остапчук в публикации.
Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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"Кто заботится о том, чтобы его любили, имея беглость речи и такое произношение";
"Это именно то, что я чувствую сейчас!";
"голос как ставить такой, дорогой?";
"Прогноз, который мы заслужили";
"Это именно то, что я чувствую сейчас";
"Кто заботится о том, чтобы его любили, имея беглость речи и такое произношение";
"Сейчас так холодно, что я потерял все чувства в руках и ногах...".
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