Как пишет Politeka.net, Владимир Остапчук - известный украинский телеведущий, который стал звездой "Маска". Знаменитость, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после полномасштабного вторжения звезда отправился в тероборону и был некоторое время полицейским. Не забывает Остапчук и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз звезда опубликовал видео, где насмешил прогнозом погоды на фоне идущего снега.

"И снова о погоде. В ближайшие дни ожидается дождь и налипание мокрого снега.

Температура -2, но чувствуется… что тебя просто никто не любит", - написал Остапчук в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Кто заботится о том, чтобы его любили, имея беглость речи и такое произношение";

"Это именно то, что я чувствую сейчас!";

"голос как ставить такой, дорогой?";

"Прогноз, который мы заслужили";

"Это именно то, что я чувствую сейчас";

"Кто заботится о том, чтобы его любили, имея беглость речи и такое произношение";

"Сейчас так холодно, что я потерял все чувства в руках и ногах...".

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