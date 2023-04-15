Украинская хип-хоп и рэп-исполнительница Alyona Alyona (настоящее имя - Алена Савраненко) за 2022 год продолжала радовать поклонников новыми композициями. Не стал исключением и 2023 год. В Инстаграм она поделилась новой видеоработой на долгожданный трек "Не втратимо зв’язок".

Alyona Alyona рассказала, что новая песня рассказывает историю о любви, которая существует вопреки расстоянию и километрам. Каждый звонок и сказанное слово имеет силу и веру в то, что завтра мы снова увидимся и обнимем ближайших. Ведь связь между родствеными душами разорвать невозможно.

"Верю в то, что любовь существует на расстоянии. Если души сплелись, то связь между ними проносится между странами, через дни и ночи, через время года. Такая любовь всегда греет сердце, мотивирует жить, внушает надежду и согревает даже тогда, когда кажется, что мороз проник в самое сердце", - добавила Alyona Alyona.

В комментариях пользователи сети писали свои мысли о новой песни. Большинство остались в полном восторге:

"Это должно быть в трендах на 1 месте", "Спасибо за такое творчество", "В принципе мне понравилось в таком стиле типа регги мне она звучит", "Это очень клеевой трек, будет у меня на повторе".

Напомним, Alyona Alyona зачитала строчки, которые близки каждому украинцу.

Как еще Politeka писала, расстроенная Alyona Alyona показала, что ее расстроило.

Также Politeka сообщала, Alyona Alyona показала, как изменились ее концерты за последние годы.