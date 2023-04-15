В этот раз Татьяна Литвинова решила рассказать, как приготовить настоящую украинскую чесночную колбасу. Рецепт этой домашней колбасы - это наследие ее бабушки, и она считает его самым вкусным.

Чесночная колбаса из куриного и свиного мяса получается сочной и не жирной, а ее приготовление в домашних условиях в духовке довольно просто. Ароматная домашняя колбаса станет прекрасным блюдом как на повседневный, так и на праздничный стол.

Итак, вам понадобятся следующие ингредиенты:

Свинина (бедро/лопатка) - 1100 г

Филе куриное - 600 г

Сало - 300 г

Чеснок - 50 г

Сливки - 50 г

Соль/перец - 1/2 ч. л.

Паприка - 1 ч. л.

Кориандр - 1 ч. л.

Сушеный чеснок - 1/2 ч. л.

Перец чили - 1/2 ч. л.

Кишки свиные - 3 шт.

Для приготовления колбасы необходимо размешать все ингредиенты вместе и заполнить кишки свиным фаршем. Затем колбасу необходимо выпекать в духовке при температуре 190 градусов в течение 45 минут вместе с водой на противне. Готовую колбасу можно подавать как горячей, так и холодной.

В сети позитивно оценили рецепт:

«За такой украинский рецепт и переход на украинский нужно еще отдельный лайк придумать; Да, домашняя колбаска - это вкусно, но, где купить вкусное мясо; Ой как она связана, ну точно как в магазине🤗; Вкусность, спасибо».

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