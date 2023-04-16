София Ротару после своей очередной пропажи активизировалась в социальных сетях. Звезда опубликовала новое обращение к украинцам в сторис Инстаграм.
"Любви вам, надежды и веры. Христос Воскрес!", - написала артистка, поздравляя украинцев со светлым праздником Пасхи.
Стоит отметить, София Ротару - легендарная украинская певица, которой сейчас 75 лет. Звезда имеет множество звание, а несколько лет получила еще одно - Национальная легенда Украины. Артистка не так часто использует свой блог в Инстаграм, предпочитая там сообщать только об очень важных событиях или поздравлять украинцев с самыми большими праздниками. Ротару, как и другие звезды, также поддержала борьбу Украины за независимость.
"Независимость и Свобода стоит дорого - это правда, но неужели она стоит того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины. Эти факты разрывают мое сердце на части! Я в Киеве!", - сообщала звезда через несколько дней после вторжения.
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А после этого практически сразу задержали ее сыны Руслана и внука Анатолия при попытке пересечь украино-молдавскую границу. После этого звездное семейство подверглось масштабной критике от украинцев.
Напомним, София Ротару поразила украинцев своими поступками
А еще Politeka сообщала, что София Ротару внезапно обратилась к украинцам после долгого отсутствия
Также Politeka писала, что фото Софии Ротару, которая подметает улицы, вызвало бурную реакцию