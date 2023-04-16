Маричка Падалко прибыла в США, где планирует принять участие в Бостонском марафоне, который состоится уже 17 апреля. Звезда собирается пробежать 42 километра, чтобы собрать для украинско-американской благотворительной организации деньги, которые пойдут на помощь с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных.
В этот раз на своей странице в Instagram Падалко поделилась переживаниями накануне забега.
"Ночь не спала из-за паники, волнения по дому, из-за ответственности, из-за желания как можно больше помочь. Это - благотворительная организация, которой я помогаю собирать деньги для помощи Украине и которую я буду представлять на марафоне, но получение стартового номера - это как посвящение в студенты - уже можно радоваться, но пока ничего не делать…), — рассказала ведущая.
В комментариях и просто лайками Маричку Падалко поддержали другие знаменитости, среди которых Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая, Лидия Таран, Алла Мазур, Юрий Горбунов, сценическая мама Верки Сердючки Инна Белоконь.
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Россияне планируют бегство с двух направлений, что известно: "Пытаются удержаться, но..."
Женщина приняла военного ВСУ за российского "освободителя" и расстроилась, видео: "Не дождалась"
Оккупанты роют окопы в Крыму для двух целей, озвучены истинные причины: "Бессмысленная работа..."
Ситуация резко накалилась на двух направлениях фронта, что известно: "Противник подтягивает резервы"
Из-за этой поездки ведущей на несколько дней пришлось отказаться от своей традиции — уже больше года у себя в инстаграмм она ежедневно публиковала подборки главных новостей, но пока у нее не будет на это времени.
Напомним, звезда "1+1" Падалко призналась, почему не живет с мужем и дочерьми.
Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.
Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Маричка Падалко показала возмутившие украинцев кадры.