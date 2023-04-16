Маричка Падалко прибыла в США, где планирует принять участие в Бостонском марафоне, который состоится уже 17 апреля. Звезда собирается пробежать 42 километра, чтобы собрать для украинско-американской благотворительной организации деньги, которые пойдут на помощь с реабилитацией освобожденных из плена украинских военных.

В этот раз на своей странице в Instagram Падалко поделилась переживаниями накануне забега.

"Ночь не спала из-за паники, волнения по дому, из-за ответственности, из-за желания как можно больше помочь. Это - благотворительная организация, которой я помогаю собирать деньги для помощи Украине и которую я буду представлять на марафоне, но получение стартового номера - это как посвящение в студенты - уже можно радоваться, но пока ничего не делать…), — рассказала ведущая.

В комментариях и просто лайками Маричку Падалко поддержали другие знаменитости, среди которых Анатолий Анатолич, Соломия Витвицкая, Лидия Таран, Алла Мазур, Юрий Горбунов, сценическая мама Верки Сердючки Инна Белоконь.

Из-за этой поездки ведущей на несколько дней пришлось отказаться от своей традиции — уже больше года у себя в инстаграмм она ежедневно публиковала подборки главных новостей, но пока у нее не будет на это времени.

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