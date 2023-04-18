Данилко рассказывает, что сейчас песни он пишет на украинском языке, но русскоязычный репертуар Верки Сердючки остался.
«Я полностью перешел в песнях на украинский язык. И я до этого писал много… Все песни, которые были – они остались. Я пишу больше на украинском языке. Моментами я на концерте разговариваю и на русском,на украинском, на суржикке. Нынешнее поколение – они все будут говорить чисто и правильно. Это будет ествественно», - говорит Данилко в интервью «Голос Америки».
По словам артиста, русский язык для него не стал болезненным триггером.
«Я это воспринимаю, как инструмент. Мы хотим быть понятными», - объясняет Данилко, почему он не отказывается от русского языка.
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Говоря о своем персонаже, Верке Сердючке, Данилко объясняет, что «она не стала ретро».
«Пять лет назад мы играли в звезду, звезду «Евровидения», а сейчас мы играем легенду. Она такой Мик Джаггер. До старости будет выходить. Мы похожи на вот такой Rolling Stones. Я ставлю им «лайк», палец вверх. Я никогда не слушал их, но они всегда были у меня на виду. Это не моя музыка, но я смотрю на них и думаю: «Боже, это же они были еще на черно-белом телевидении», - размышляет Данилко.
По словам артиста, его команда изо всех сил старается делать так, чтобы Сердючка оставалась актуальной.
Напомним, на сцену к Верке Сердючке вышел известный российский актер, осуждающий войну.
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