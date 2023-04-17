На официальной странице группы "Бумбокс" в Instagram сообщили трагическое известие. Накануне стало известно о смерти Артура Радько.

"Артур, или как его чаще называли Артик, был известен всем фанам Бумбокса, как техник, видджей и фотограф группы. Чаще всего, говоря об Артуре, люди употребляли слово добрый. Он действительно много улыбался, хохотал, придумывал смешные словечки, пел песенки и, кажется, дружил со всем миром. Он фотографировал, диджеил, писал музыку, чинил электронику, воспитывал сына Акима. Последние несколько лет Артик решил попробовать себя в видео и снимал все подряд, так и не показав ни одного готового сюжета - это стало темой для постоянных шуток", - написали Андрей Хлывнюк и команда.

Музыканты не стали раскрывать причины смерти своего друга, но рассказали, что ему было всего 38 лет. У него остались жена и сын.

"Десятого мая ему исполнилось бы 39 лет, хотя все кто знал Артика, скажут, что он выглядел гораздо младше своего возраста. Спасибо тебе, друг, за годы, проведенные вместе, спасибо за твой труд, спасибо за все. Наши глубокие соболезнования семье, жене Катюше и сыну Акиму", - добавили представители группы "Бумбокс" и показали несколько ярких фото покойного товарища.

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