Иванна Онуфрийчук, которая в последнем сезоне шоу " Танці з зірками " заменила Тину Кароль, в 2021 году вышла замуж за бизнесмена казахского происхождения по имени Алмаз. Уже несколько лет ведущая вместе с любимым живет в Швейцарии.

В этот раз на своей странице в Instagram звезда показала, как она отпраздновала Пасху в кругу самых близких людей.

«Как же я люблю и ценю этот праздник! Он всегда ассоциируется с семьей, уютом и светом. Наши традиции, обычаи, наша история 😌 Верю, что с Божьей помощью мы победим и все сможем почувствовать эту особую атмосферу в родных домах, как раньше!", — пишет Иванна Онуфрийчук.

Иванка вместе с Алмазом посетила церковь, чтобы посвятить паску и крашанки, а затем устроила скромные домашние посиделки.

"От всего сердца поздравляю всех вас с Пасхой, друзья! Пусть в ваших сердцах не угасает вера. Здоровья и благополучия вам и вашим родным. Сил и отваги нашим защитникам и защитницам, которые борются за жизнь. За нашу историю и наше будущее. Именно благодаря им мы сейчас можем проживать такие бесценные моменты. Боже, сохрани Украину и всех украинцев", - пожелала ведущая украинцам.

Напомним, Иванна Онуфрийчук из "Танці з зірками" нарвалась на критику из-за новых фото из-за границы.

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