Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая раньше была ведущей светской хроники, продолжает заниматься программой помощи для украинцев. Артистка вместе с целой командой помогает разыскать потерявшихся людей в ходе вооруженного конфликта.

После празндика она рассказала историю со счастливым концом и призвала украинцев помочь и не быть равнодушными. Долгое время близкие разыскивали пропавшую бабушку, и лишь перед праздником одна из волонтеров случайно узнала женщину в доме для пожилых людей.

«Рассказ о пасхальном маленьком чуде. Вчера нашли бабушку в доме для пожилых людей, про которую родные ничего не знали целый год! Но все закончилось хорошо, волонтер узнала ее случайно.

Поэтому, мы снова ищем людей, которые могут нам помочь. Волонтеры по всей Украине, пожалуйста, пишите нам» - призвала к помощи ведущая Катерина Осадчая.

Ранее телезвезда поделилась милым праздничным фото и обратилась к украинцам с важными словами.

"С Вербным воскресеньем и с Пасхой всех празднующих. Согласия между нами всеми украинцами пусть принесут пасхальные праздники! Принесут победу, мир и здоровье каждому, кто на фронте и в тылу, всем, кто дома и за границей, все, кто верит в Бога и нет – все мы едины в нашей борьбе и едины в желании жить нашу жизнь! С праздником, родные!".

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