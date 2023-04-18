В этот раз на своей странице в Instagram Владимир Ярославский показал, как приготовить галушки с курицей.

Сначала готовим рагу из курицы. На 3 порции нам понадобятся:

2-3 бедра курицы

140-160 лука

масло для жарки

100г сметаны (20-25%)

чабрец, соль и перец

Окорочка зачищаем от кожуры и костей, режем кусками примерно 2*2см и обжариваем на масле. При этом важно класть мясо на хорошо разогретую сковороду и не мешать сразу, а подождать, пока образуется румяная корочка. Затем переворачиваем кусочки на другую сторону. Хорошо подрумяненное мясо перекладываем в сотейник, а на той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук. Огонь должен быть ниже среднего. По желанию, добавьте чабрец.

"Готовый лук добавляю к курице в сотейник, заливаю водой или бульоном на 1-2 см выше продукта и ставлю томиться на 1-1.5 часа на маленьком огне - чтобы лук растомился в соус. На середине готовки добавляю соль и перец, а в конце, когда часть жидкости испарилась, добавляю домашнюю сметану", - объясняет звезда "Мастер Шеф".

Для теста берем:

165г ложкового кефира

1 желток (можно без него, тогда возьмите кефира на 10г больше)

250г муки

соль

2г соды

Кефир смешиваем с желтком и солью, добавляем просеянную муку, соду, замешиваем тесто и даем ему 10 минут отдохнуть.

"А тем временем готовлю пароварку 😂 кастрюлю с марлей и миской сверху. Из теста формую жгуты диаметром 2 см и нарезаю их поперек кусочками, которые немного присыпаю мукой. Готовлю на пару 2 минуты. Отбрасываю в посудину, немного смазанную маслом. Когда все галушки готовы, соединяю их с рагу и тушу 3-5 мин. В конце добавляю зелень укропа и лука. Получаем галушки в соусе. При необходимости, можно тушить немного дольше, или доливать бульон, чтобы образовался именно соус", - добавил Владимир Ярославский.

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