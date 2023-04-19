Настя Каменских поделилась новыми кадрами, где снова находится у врача. Звезда разместила видео в сторис Инстаграм, где делится творчеством и личными кадрами.

"Продолжаю свое лечение каждый день. Уже на финишной прямой", - написала звезда в публикации, где врач снова занимался необходимыми манипуляциями с голосовыми связками.

Стоит отметить, звезда еще в начале апреля рассказала, что у нее был экстренный случай и пришлось обратиться к врачу.

"Сейчас я прохожу интенсивное лечение и вижу своего врача каждый день по 2 раза. Каждый раз это не самая приятная процедура, потому что в 4 этапа мне прямо на голосовые связки заливают необходимые лекарства", - написала артистка.

Также Настя рассказала, что проблемы со связками - это почти то же самое, что и травмы с любой другой частью тела. Ведь когда потянешь связки на ноге, то после этого не можешь ходить, чувствуешь боль или быстро бегать, пока полностью не восстановишься. С голосовыми связками аналогичная история.

"Поешь в низкой тональности, но как только пытаешься взять высокие ноты – связи не могут сомкнуться из-за этих новообразований и звук превращается в неприятную сыпь. Так что эти новообразования - это то, что не дает моим связям полностью сомкнуться и как результат - когда беру высокие ноты, нет звука", - отметила звезда.

Напомним, Каменских рассказала о вынужденном похудении из-за проблем с фигурой

А еще Politeka сообщала, что Каменских столкнулась с критикой из-за "одинокого" поздравления без Потапа

Также Politeka писала, что Каменских раскрыла, что на самом деле у нее происходит с Потапом и их разводом



