Певица Настя Каменских призналась в недавнем интервью "Неймовірна правда про зірок", что она не совсем удовлетворена своим внешним видом в настоящее время. За последнее время она немного поправилась, и она хотела бы вернуться в форму (чтобы посмотреть все интервью, доскролльте страницу до конца).

Тем не менее, вместо того, чтобы подвергать себя строгим диетам, артистка сосредоточилась на своем ментальном здоровье.

Она подчеркнула, что ее муж любит ее такой, какая она есть, и это для нее очень важно. Она также отметила, что любит себя и находится в гармонии с собой, что является самым главным. В настоящее время она сосредоточена на своей реабилитации, которая включает в себя медитацию и йогу, чтобы восстановиться.

"Сейчас у меня полностью идет реабилитация. У меня больше такой процесс – медитация, йога, восстанавливаю себя", - добавила Каменских.

Ранее артиска решила подметить, что и после болезни старается заниматься собой:

«Я наконец-то постепенно восстанавливаю свой спортивный режим» - делится Каменских. Она также рассказала недавно, что курс ее лечения незакончен – проблемы со связками еще есть, но это не мешает ей заняться определенными тренировками для улучшения фигуры.

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