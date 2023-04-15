Популярная певица Настя Каменских поставила точку в теме развода с Потапом и истории об их конфликте.

Певица Настя Каменских после распространившихся слухов о разводе с Алексеем Потапенко решила наконец дать полный комментарий об отношениях с артистом. Об этом детальнее Настя высказалась в ЖВЛ (чтобы посмотреть выпуск, доскролльте страницу до конца).

Настя честно ответила на вопрос о разводе, и тем самым положила конец всем разговорам на эту тему.

"Мы не разводимся с мужем. Не разводились и не будем. Пока что точно. Когда мы решим что-то изменить, то вы будете первыми, кто об этом узнает. У нас все хорошо, ничего не изменилось", - призналась Каменских.

Она подчеркнула, что слухи о разводе являются чисто выдумкой публики. Каменских также отметила, что она не сторонница использования своей личной жизни для продвижения своей карьеры и пиариться на этом не собирается.

Ранее Каменских решила подметить, что и после болезни старается заниматься собой:

«Доброе утро. Я наконец-то постепенно восстанавливаю свой спортивный режим» - делится Каменских. Она также рассказала недавно, что курс ее лечения незакончен – проблемы со связками еще есть, но это не мешает ей заняться определенными тренировками для улучшения фигуры.

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