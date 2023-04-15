Популярная украинская певица Настя Каменских, которая с начала войны жила в Испании, а затем вернулась в Украину и начала снова выступать и принимать участие в благотворительных мероприятиях, часто радует поклонников яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда выложила милое видео со своего выступления на радиостанции и заинтриговала новым весенним хитом.

Как видно, Настя запечатлена в студии радио, она стоит у микрофона и с нежностью исполняет свою новую песню, правда послушать ее пока не дала. По словам певицы, украинцы услышат ее новый хит на большом праздничном концерте к Пасхе.

Перед камерой артистка появилась в стильном светлом костюме свободного кроя, под которым видео элегантный топ с блестящей сеточкой. Ее пышные кудри распущены, а на лице аккуратный макияж, она кидает загадочные взгляды в камеру.

В подписи к публикации Каменских написала: "16 апреля впервые спою для вас свою новую песню "Душа" на Большом весеннем концерте. Включайте в 13:00 @nasheradioua, в 18:00 @m1ukraine и празднуйте светлый праздник Пасхи вместе с нами. Ведь сейчас весна, а это самое время для украинской музыки в наушниках, прогулок по городу, пробуждения жизни и расцвета чувств".

Поклонники не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую публикацию звезды:

"Это видеомонтаж! Нельзя быть столь красивой".

"Невероятная красотка!".

"Настю, какой нежный наряд, вам очень подходят такие костюмы!".

"Такая красивая".

"Как ваш голос? Идете на поправку?".

"Красавица и умница!".

"Наша красавица".

"Очаровательная, любимая украинская красавица".

"Какая ты красивая. Настя, ты солнце".

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