Оля Цибульская решила поболтать с фанатами. Кума Дзидзьо предложила задавать вопросы в сторис Инстаграм.

"Оля, вы с детства такая чудная в хорошем понимании этого слова", - спросила фанатка.

"Мама, люди спрашивают, я с детства такая чудная?", - адресовала вопрос Оля маме.

"Из яйцеклетки", - ответила лаконично мама, на что Цибульская засмеялась.

А после этого звезда рассказала о неожиданном знакомстве с молодым парнем. Звезда поделилась сначала селфи с ним в лифте.

"С этим юным парнем мне пришло озарение", - написала Оля в публикации.

"Я в третий раз за неделю знакомлюсь с киевлянином, с киевлянином, который двигает пятой точкой. Я сейчас вам расскажу, что я имею ввиду. Я когда приехала в столицу поступать в Киев, то те люди, которые максимально хотели что-то делать, искали для себя какие-то занятия, искали работу, были очень активными - это были всегда, которым негде было жить, не было что кушать. А это третий за неделю киевлянин. Круто. И очень круто, что много есть талантливой молодежи. Ты где?", - сказала Оля идя по улице вместе с молодым человеком, который снимал ее на камеру.

Напомним, кума Дзидзьо Цибульская рассказала о любимых фильмах, когда она на диете

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