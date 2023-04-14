Популярная украинская певица, телеведущая и блогерша Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным кадром, на котором показала своего отца и сына.
Как видно, на фотографии отец Оли Павел Цибульский и ее сын Нестор, они сидят за столом в домашней обстановке. И пока мужчина внимательно смотрит в камеру, мальчик забавно что-то дурачится, прилепив себе усы.
В подписи к публикации Цибульская трогательно поздравила отца с днем рождения – ему исполнилось 60 лет: "Поздравьте нашего юбиляра. Тебе 60 @tsybulskyy.lawyer. Мы очень тебя любим, родной! И твою диетическую картошку в 23:00, шутки и "все будет хорошо". Ты крутой юрист. Хорошо знаешь законы. И законы любви тоже. Мы все у тебя всегда и навсегда. C днем рождения".
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Поклонники тут же принялись комментировать фото, присоединяясь к поздравлениям:
"От всего сердца поздравляем всей семьей! Многая лета!".
"Поздравляем! Богатырского здоровья!".
"Искренние поздравления!".
"Приветик! Будьте здоровы!".
"С Днем рождения! Пусть все мечты сбываются".
"Многая лета! Мирного неба, крепкого здоровья и родных рядом".
"Поздравляю от души всю прекрасную семью!".
"Счастья и здоровья".
"Родители – это наши крылья! Вам и счастья!".
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