Популярная украинская певица, телеведущая и блогерша Оля Цибульская, которая является кумой исполнителя Дзидзьо, чатсо радует свою аудиторию яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась очаровательным кадром, на котором показала своего отца и сына.

Как видно, на фотографии отец Оли Павел Цибульский и ее сын Нестор, они сидят за столом в домашней обстановке. И пока мужчина внимательно смотрит в камеру, мальчик забавно что-то дурачится, прилепив себе усы.

В подписи к публикации Цибульская трогательно поздравила отца с днем рождения – ему исполнилось 60 лет: "Поздравьте нашего юбиляра. Тебе 60 @tsybulskyy.lawyer. Мы очень тебя любим, родной! И твою диетическую картошку в 23:00, шутки и "все будет хорошо". Ты крутой юрист. Хорошо знаешь законы. И законы любви тоже. Мы все у тебя всегда и навсегда. C днем рождения".

Поклонники тут же принялись комментировать фото, присоединяясь к поздравлениям:

"От всего сердца поздравляем всей семьей! Многая лета!".

"Поздравляем! Богатырского здоровья!".

"Искренние поздравления!".

"Приветик! Будьте здоровы!".

"С Днем рождения! Пусть все мечты сбываются".

"Многая лета! Мирного неба, крепкого здоровья и родных рядом".

"Поздравляю от души всю прекрасную семью!".

"Счастья и здоровья".

"Родители – это наши крылья! Вам и счастья!".

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