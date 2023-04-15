Популярная украинская певица, телеведущая и блогерша Оля Цибульская, желая успокоить поклонников Дзидзьо, решила поделиться информацией о том, чем занимается ее кум. В одном из эпизодов программы "ЖВЛ" Цибульская защитила Дзидзьо от недоброжелателей.
По словам Цибульской, Дзидзьо не исчез, как многие могли подумать. Певица поддерживает связь с артистом и знает, что он делает в настоящее время.
"Он звонил мне на прошлой неделе, спрашивал, как у меня дела, что нового у меня происходит. Он всё ещё гастролирует, собирает средства, чтобы помочь Украине, и надеется на победу", - рассказала певица.
Цибульская также отметила, что многие мужчины много говорят, но мало делают. В то же время, есть и те, кто делает добрые дела, но не хвастаются этим. Именно таким мужчиной, по мнению певицы, является Дзидзьо.
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"Среди мужчин в шоу-бизнесе есть те, кто постоянно болтает, но не выполняет своих обещаний. Также есть и те, кто молчат, но в то же время тихо помогают другим людям", - подметила Ольга.
Также звезда поделилась очаровательным кадром, на котором показала своего отца и сына.
"Поздравьте нашего юбиляра. Мы очень тебя любим, родной! И твою диетическую картошку в 23:00, шутки и "все будет хорошо". Мы все у тебя всегда и навсегда".
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